01.05.2025 (09:00)

Военнослужащие подразделения ВДВ из состава группировки войск Днепр провели урок мужества для школьников в Херсонской области

Десантники из состава группировки войск Днепр встретились с учениками старших классов одной из школ в Херсонской области. С подростками говорили о подвигах военнослужащих на передовой и мирного населения – в тылу. Коснулся разговор и переоценки ценностей, которая наступает в неспокойное время.

Гвардейцы провели с ребятами занятие по медицинской подготовке, показали вооружение и экипировку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Любой из школьников мог потренироваться в оказании первой помощи – наложить правильно жгут для остановки кровотечения; примерить на себя средства РХБ-защиты, средства бронезащиты и элементы экипировки военнослужащих. Большой интерес у ребят вызвала тренировка в управлении беспилотным летательным аппаратом.

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