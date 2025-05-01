01.05.2025 (08:30)

Сотрудники ВАИ ДНР присоединились к международной акции "Георгиевская ленточка"

Военнослужащие Военной автомобильной инспекции (ВАИ) ежедневно выполняют задачи по поддержанию безопасности дорожного движения на освобожденных территориях в зоне специальной военной операции, а также осуществляют сопровождение воинских колонн и грузов.

Не смотря на выполнение задач СВО, командование и сотрудники 220-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) города Донецк (территориальной), не отвлекаясь от основных задач, поздравили военнослужащих "Южной" группировки войск и гражданских водителей с предстоящим праздником и приняли участие в международной акции "Георгиевская ленточка".

"В ходе акции уже выдано более 300 георгиевских лент" - рассказал инспектор ВАИ с позывным "Змей".

Цель акции в том, чтобы граждане выразили свое отношение к празднику великой Победы, уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам, чувство гордости и признания колоссальной роли СССР и России в борьбе с мировым фашизмом и освобождении Европы во Второй мировой войне. Главный слоган акции – "Георгиевская ленточка. Я – помню! Я – горжусь!".

В рамках мероприятия сотрудники 220-й ВАИ поздравили военных водителей и автомобилистов с предстоящим 80-ти литием Победы советского народа в Великой Отечественной войне, раздав каждому поздравительные открытки и символ акции - Георгиевские ленты.

-"Мой дедушка воевал на Западной Украине в Великой Отечественной войне, - рассказывает инспектор ВАИ с позывным "Русский", - Я просто не мог остаться в стороне. Не могу наблюдать, когда фашисты начинают ступать на наши земли, унижают молодых и старых, не чтят память наших предков", -отметил он. В этом году "Георгиевская ленточка" проводится юбилейный 20-й раз.

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