01.05.2025 (08:00)

Расчёты FPV-дронов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожают живую силу и опорные пункты противника на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёты FPV-дронов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожают живую силу и опорные пункты противника на Красноармейском направлении

Расчеты ударных FPV-дронов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» продолжают уничтожать живую силу ВСУ и опорные пункты противника на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе боевой работы операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) тщательно исследуют указанный район для обнаружения скопления живой силы, опорных пунктов, складов с боеприпасами, замаскированной бронированной техники ВСУ, в том числе западного производства, артиллерийские установки и другие мишени. После подтверждения целей военнослужащие точечно уничтожают заданные цели укронацистов с использованием ударных FPV-дронов и сбросов, расчищая дорогу для продвижения наших штурмовых подразделений. После налета беспилотников мотострелки, как правило, беспрепятственно занимают позиции ВСУ и успешно вытесняют врага. Слаженные действия расчетов БпЛА со штурмовыми группами вынуждают врага обращаться в бегство, бросая технику и вооружения, неся при этом большие потери в живой силе.

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