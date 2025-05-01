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01.05.2025 (08:00)

Расчёты FPV-дронов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожают живую силу и опорные пункты противника на Красноармейском направлении

Расчеты ударных FPV-дронов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» продолжают уничтожать живую силу ВСУ и опорные пункты противника на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе боевой работы операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) тщательно исследуют указанный район для обнаружения скопления живой силы, опорных пунктов, складов с боеприпасами, замаскированной бронированной техники ВСУ, в том числе западного производства, артиллерийские установки и другие мишени. После подтверждения целей военнослужащие точечно уничтожают заданные цели укронацистов с использованием ударных FPV-дронов и сбросов, расчищая дорогу для продвижения наших штурмовых подразделений. После налета беспилотников мотострелки, как правило, беспрепятственно занимают позиции ВСУ и успешно вытесняют врага. Слаженные действия расчетов БпЛА со штурмовыми группами вынуждают врага обращаться в бегство, бросая технику и вооружения, неся при этом большие потери в живой силе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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