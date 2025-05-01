01.05.2025 (07:30)

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанёс артиллерийский удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанёс артиллерийский удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанесли артиллерийский удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения спецоперации (СВО).

Получив разведданные о сосредоточении живой силы противника от расчётов беспилотных летательных аппаратов артиллеристы оперативно выдвинулись на огневую позицию. Развернув боевую машину из походного положения в боевое, военнослужащие навели установку на цель и выполнили залп 122 – мм реактивными снарядами, уничтожив живую силу и технику противника в заданном квадрате.

Контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения противника осуществляли расчёты БЛА разведывательного подразделения.

После выполнения задачи расчёт РСЗО «Град» оперативно покинул огневую позицию. Высокая активность разведывательных и ударных беспилотников противника вносит свои корректировки в работу артиллеристов, которым приходится постоянно мониторить воздушную обстановку вокруг боевой машины, а в случае необходимости применять стрелковое оружие по вражеским FPV-дронам.

Высокий профессионализм и слаженность действий расчетов РСЗО «Град» позволяют нанести существенный урон противнику. Артиллеристы поражают выявленные места скопления личного состава и техники противника, а также поддерживают наступательные действия штурмовых групп.

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