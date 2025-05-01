01.05.2025 (07:30)
Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанёс артиллерийский удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении
Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанесли артиллерийский удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения спецоперации (СВО).
Получив разведданные о сосредоточении живой силы противника от расчётов беспилотных летательных аппаратов артиллеристы оперативно выдвинулись на огневую позицию. Развернув боевую машину из походного положения в боевое, военнослужащие навели установку на цель и выполнили залп 122 – мм реактивными снарядами, уничтожив живую силу и технику противника в заданном квадрате.
Контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения противника осуществляли расчёты БЛА разведывательного подразделения.
После выполнения задачи расчёт РСЗО «Град» оперативно покинул огневую позицию. Высокая активность разведывательных и ударных беспилотников противника вносит свои корректировки в работу артиллеристов, которым приходится постоянно мониторить воздушную обстановку вокруг боевой машины, а в случае необходимости применять стрелковое оружие по вражеским FPV-дронам.
Высокий профессионализм и слаженность действий расчетов РСЗО «Град» позволяют нанести существенный урон противнику. Артиллеристы поражают выявленные места скопления личного состава и техники противника, а также поддерживают наступательные действия штурмовых групп.