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01.05.2025 (07:00)

Оператор ударного БпЛА группировки войск «Восток» уничтожил танк M-55S ВСУ на Запорожском направлении

Военнослужащий 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным «Верба» уничтожил танк M-55S производства Словении, используемый ВСУ.

Бронетехника находилась в ангаре в районе населенного пункта Гуляйполе на Запорожском направлении. Цель была поражена несколькими точными попаданиями ударных беспилотных летательных аппаратов.

Первый удар пришёлся в борт боевой машины, а второй в кормовую часть, что привело к полному уничтожению цели в результате детонации боекомплекта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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