01.05.2025 (06:30)
Операторы БпЛА группировки войск «Восток» уничтожили САУ «Акация» вместе с расчетом ВСУ на Южно-Донецком направлении
На Южно-Донецком направлении операторы БпЛА группировки войск «Восток» уничтожили самоходную артиллерийскую гаубицу украинских боевиков 2С3 «Акация» вместе с расчетом.
В ходе воздушной разведки операторы БпЛА зафиксировали перемещение расчёта ВСУ, готовившегося к развёртыванию самоходной гаубицы. Координаты цели были оперативно переданы ударной группе. Ударом первого БпЛА был уничтожен личный состав боевой машины, а вторым ударом наши военнослужащие поразили артустановку.
Метки: