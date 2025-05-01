01.05.2025 (06:30)

Операторы БпЛА группировки войск «Восток» уничтожили САУ «Акация» вместе с расчетом ВСУ на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Операторы БпЛА группировки войск «Восток» уничтожили САУ «Акация» вместе с расчетом ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении операторы БпЛА группировки войск «Восток» уничтожили самоходную артиллерийскую гаубицу украинских боевиков 2С3 «Акация» вместе с расчетом.

В ходе воздушной разведки операторы БпЛА зафиксировали перемещение расчёта ВСУ, готовившегося к развёртыванию самоходной гаубицы. Координаты цели были оперативно переданы ударной группе. Ударом первого БпЛА был уничтожен личный состав боевой машины, а вторым ударом наши военнослужащие поразили артустановку.

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