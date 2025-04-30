30.04.2025 (22:20)

Министр обороны РФ поздравил военнослужащих 1-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Новое в ДНР

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1-го гвардейского Севастопольского Краснознаменного ордена Александра Невского мотострелкового полка имени 60-летия СССР с освобождением населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике.

«Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении и неоднократно в тяжелых боях доказал, что полк по праву носит почетное наименование «гвардейский», – сказано в телеграмме.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что смелые и решительные действия военнослужащих полка позволяют успешно отбрасывать противника и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск «Запад».

«За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, более 900 военнослужащих полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия», – отметил Министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Родине, а также выразил уверенность, что личный состав полка продолжит доблестно и мужественно добиваться выполнения целей специальной военной операции и отстаивать национальные интересы России.

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