30.04.2025 (16:15)

Личный состав Краснодарского высшего военного училища посетил экспозиции агитационного поезда Министерства обороны Российской Федерации в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!»

29 апреля 2025 г. личный состав Краснодарского высшего военного училища на железнодорожном вокзале станции Краснодар посетил экспозиции агитационного поезда Министерства обороны Российской Федерации в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!», посвященной 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В ходе торжественного митинга, посвященного агитационно-пропагандистской акции, в котором принял участие начальник училища генерал-майор Шпырня Игорь Валентинович, состоялось награждение граждан Краснодара и Краснодарского края медалью Министерства обороны Российской Федерации «За Помощь и Милосердие» за личные заслуги в оказании содействия военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, а также передача исторического Боевого знамени 909 отдельного артиллерийского дивизиона и церемония приема в ряды движения «ЮНАРМИИ» с вручением свидетельств о присвоении почетного имени юнармейским отрядам.

Развернутый информационно-агитационный пункт Краснодарского высшего военного училища познакомил жителей Краснодара и гостей города с условиями поступления в училище и порядком прохождения обучения.

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