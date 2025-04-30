30.04.2025 (22:30)

Российские военные связисты организовали сети передачи данных в условиях радиопомех в горах Таджикистана

Военнослужащие подразделений связи и радиоэлектронной борьбы 201-й военной базы провели комплексную тренировку по организации связи в условиях радиопомех на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

В ходе тренировки, специалисты связи с применением радиорелейных станций Р-419 Л1 организовали линии передачи данных между подразделениями и пунктами управления, а также открытую и защищенную телефонную связь. Кроме того, военнослужащие организовали радиосеть с помощью подвижных радиостанций Р-166-05 и Р-149АКШ для управления подразделениями.

В условиях горной местности и отсутствии прямой видимости между станциями, специалисты применили метод отраженной волны, который позволяет принимать и передавать сигналы за счёт отражения радиоволн от горной поверхности.

Задачи выполнялись в условиях постановки радиопомех, которые создавали подразделения радиоэлектронной борьбы. Так же были отработаны нормативы по развертыванию полевых узлов связи и обмену данными между абонентами в кратчайшие сроки.

В занятиях приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано 10 единиц специальной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице