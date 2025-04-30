30.04.2025 (22:00)

Турнир по волейболу среди военнослужащих и сотрудников силовых ведомств прошёл в Екатеринбурге

Турнир по волейболу среди военнослужащих и сотрудников силовых ведомств города Екатеринбурга и Свердловской области прошёл в спортивном комплексе ЦСКА на Урале. Мероприятие приурочено ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Участниками стали около 10 команд, которые представляют сотрудники силовых ведомств, а также одна команда Центрального военного округа (ЦВО). В ходе мероприятия с напутственными словами к спортсменам обратился помощник командующего по физической подготовке-начальник отделения физподготовки ЦВО полковник Иван Кувырзин и председатель совета ветеранов Управления ФСБ России по ЦВО Геннадий Новосёлов.

Оценивались участники в личном и командном зачёте. Турнир прошёл по системе до двух выбываний. В завершении мероприятия победители и призёры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.

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