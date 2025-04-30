30.04.2025 (21:30)

С личным составом мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа провели комплексные занятия по армейской тактической стрельбе

Для личного состава мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа провели занятия по армейской тактической стрельбе. Инструкторы с опытом специальной военной операции передают бойцам комплекс знаний начиная от оказания первой медицинской помощи, заканчивая особенностям стрелкового боя. Практические занятия проходят на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

Условия подготовки на полигоне приближены к боевым. Так военнослужащие отработали элементы по скрытному перемещению между боевыми позициями, выполнили стрельбы из различных положений по статическим и динамическим мишеням, расположенным на расстоянии от 200 до 500 метров.

В курс комплексной подготовки мотострелковых подразделений входит не только стрелковая подготовка из разных видов вооружения. Бойцы также изучают особенности оказания первой самопомощи и помощи боевому товарищу. Инструкторы на практике показывают и заставляют выучить весь алгоритм действий по оказанию первой медицинской помощи и самопомощи при различных травмах. Особое внимание уделяется венозному и артериальному кровотечениям, а также их остановки с помощью наложения кровоостанавливающих жгутов и повязок на различные анатомические зоны.

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