30.04.2025 (19:15)
Слушатели ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» приняли участие в работе III Международного антифашистского конгресса
Слушатели военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» (ВУНЦ ВМФ) приняли участие в работе III Международного антифашистского конгресса в Санкт-Петербурге.
В рамках Конгресса слушатели высших военно-морских учебных заведений под руководством заместителя начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» по военно-политической работе капитана 1 ранга Геннадия Прохорова приняли участие в лекториях, дискуссиях и круглых столах на темы, связанные с историей и современными реалиями противодействия фашизму.
Офицеры, курсанты и гражданский персонал ВУНЦ ВМФ «ВМА» побывал на лектории: «Век фашизма в Испании. Роль и место советских моряков в гражданской войне в Испании 1936-1939 гг.»
Также проведены круглые столы на темы: «Роль и место участников СВО, искореняющих фашизм в Европе, предавшей итоги Второй Мировой войны», «Борьба с фашизмом и современным фашизмом – приоритеты государственной политики» и «Происхождение и сущность фашизма. Роль и место выпускников корпуса Петра Великого в борьбе с фашизмом».