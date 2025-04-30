30.04.2025 (19:15)

Слушатели ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» приняли участие в работе III Международного антифашистского конгресса



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Слушатели ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» приняли участие в работе III Международного антифашистского конгресса

Слушатели военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» (ВУНЦ ВМФ) приняли участие в работе III Международного антифашистского конгресса в Санкт-Петербурге.

В рамках Конгресса слушатели высших военно-морских учебных заведений под руководством заместителя начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» по военно-политической работе капитана 1 ранга Геннадия Прохорова приняли участие в лекториях, дискуссиях и круглых столах на темы, связанные с историей и современными реалиями противодействия фашизму.

Офицеры, курсанты и гражданский персонал ВУНЦ ВМФ «ВМА» побывал на лектории: «Век фашизма в Испании. Роль и место советских моряков в гражданской войне в Испании 1936-1939 гг.»

Также проведены круглые столы на темы: «Роль и место участников СВО, искореняющих фашизм в Европе, предавшей итоги Второй Мировой войны», «Борьба с фашизмом и современным фашизмом – приоритеты государственной политики» и «Происхождение и сущность фашизма. Роль и место выпускников корпуса Петра Великого в борьбе с фашизмом».

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