Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.04.2025 (19:15)

Слушатели ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» приняли участие в работе III Международного антифашистского конгресса

Фото Видео

Слушатели военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» (ВУНЦ ВМФ) приняли участие в работе III Международного антифашистского конгресса в Санкт-Петербурге.

В рамках Конгресса слушатели высших военно-морских учебных заведений под руководством заместителя начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» по военно-политической работе капитана 1 ранга Геннадия Прохорова приняли участие в лекториях, дискуссиях и круглых столах на темы, связанные с историей и современными реалиями противодействия фашизму.

Офицеры, курсанты и гражданский персонал ВУНЦ ВМФ «ВМА» побывал на лектории: «Век фашизма в Испании. Роль и место советских моряков в гражданской войне в Испании 1936-1939 гг.»

Также проведены круглые столы на темы: «Роль и место участников СВО, искореняющих фашизм в Европе, предавшей итоги Второй Мировой войны», «Борьба с фашизмом и современным фашизмом – приоритеты государственной политики» и «Происхождение и сущность фашизма. Роль и место выпускников корпуса Петра Великого в борьбе с фашизмом».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военная академия , Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false