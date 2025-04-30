30.04.2025 (19:45)

В Венгрии совместно со Школой при Посольстве России в г.Будапешт, состоялось торжественное открытие мемориальной плиты Героя Советского Союза гвардии старшины Павла Мурашова

30 апреля 2025 года Представительством Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии совместно со Школой при Посольстве России в г.Будапешт, состоялось торжественное открытие мемориальной плиты Героя Советского Союза гвардии старшины Павла Мурашова, погибшего в н.п. Искасентдёрдь, обл. Фейер 19 марта 1945 года. Плита была закреплена на центральном обелиске российского (советского) воинского мемориала, где покоится 102 воина. Звание Героя Советского Союза гв.старшина Павел Мурашов получил посмертно.

Судьбу воина удалось установить благодаря обращению директора школы № 3 г.Назарово Красноярского края, поступившего в Школу при Посольстве России в Венгрии, г.Будапешт весной этого года. Гв.старшина Павел Мурашов является уроженцем Березовского района Красноярского края. Школе № 3 г.

В ходе торжественного мероприятия с речью к собравшимся обратилась супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Венгрии, а также мэр г. Искасентдёрдь Аттила Галл. Учащиеся школы зачитали информационную справку о боевом пути гв.старшины Павла Мурашова.

В мероприятии приняли участие директор и педагогический состав школы при Посольстве, заместитель директора и ученики школы села Искасентдёрдь, сотрудники Представительства.

Присутствующие возложили к воинскому обелиску венки и цветы и почтили память погибших минутой молчания.

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