30.04.2025 (21:00)

В Посольстве России в Китае состоялась торжественная церемония вручения ведомственных наград Минобороны России

30 апреля в Посольстве России в Китае состоялась торжественная церемония вручения ведомственных наград Министерства обороны Российской Федерации – медалей «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» и «Памяти героев Отечества».

На церемонии присутствовал Посол России в КНР Игорь Моргулов. Наградами удостоены граждане России и Китая, внесшие значительный вклад в сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и развитие международного сотрудничества в военно-мемориальной сфере.

В своем выступлении глава российской дипмиссии подчеркнул особую роль народов России и Китая в Победе над немецким фашизмом и японским милитаризмом, отметив единство двух стран в защите правды о войне и её уроках, а также поблагодарил награжденных за их труд. «Благодаря вашим усилиям герои обретают имена, а их подвиги – бессмертие. Ваша работа – это фундамент нашего будущего, залог того, что новые поколения будут помнить и беречь мир, завоеванный такой страшной ценой», – отметил Игорь Моргулов.

С ответным словом выступили награжденные, чьи достижения стали ярким примером российско-китайского сотрудничества в сфере сохранения исторической памяти – Профессор Приморского краевого института развития образования Елена Свириденко, удостоенная медали «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» и историк военной авиации Китая Тан Сюэфэн, награжденный медалью «Памяти героев Отечества».

Медали «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» и «Памяти героев Отечества» вручаются за активную работу по сохранению военно-исторического наследия, увековечению памяти павших воинов, установление имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих, а также реализацию важных общественных проектов историко-патриотической направленности.

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