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30.04.2025 (13:15)

Инспекторы ВАИ провели профилактическое мероприятие «Автошина» в Москве

В Москве инспекторы 100-й военной автомобильной инспекции (территориальной, г. Москва) Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации провели профилактическое мероприятие «Автошина».

В ходе мероприятия военные автоинспекторы проверили состояние шин, дисков, а также установку сезонных шин на ведомственных служебных транспортных средствах.

Также проведены разъяснительные беседы с водителями и старшими машин по особенностям управления транспортными средствами в условиях неблагоприятной дорожной и климатической обстановки.

Профилактическое мероприятие «Автошина» направлено на предупреждение причин возникновения ДТП и снижение тяжести
их последствий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВАИ
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