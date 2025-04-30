30.04.2025 (13:15)

Инспекторы ВАИ провели профилактическое мероприятие «Автошина» в Москве

В Москве инспекторы 100-й военной автомобильной инспекции (территориальной, г. Москва) Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации провели профилактическое мероприятие «Автошина».

В ходе мероприятия военные автоинспекторы проверили состояние шин, дисков, а также установку сезонных шин на ведомственных служебных транспортных средствах.

Также проведены разъяснительные беседы с водителями и старшими машин по особенностям управления транспортными средствами в условиях неблагоприятной дорожной и климатической обстановки.

Профилактическое мероприятие «Автошина» направлено на предупреждение причин возникновения ДТП и снижение тяжести

их последствий.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице