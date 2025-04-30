30.04.2025 (12:45)

В учебном центре Военной полиции проведена военно-патриотическая игра «Зарница»

Во Владикавказе на базе учебного центра военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации проведен муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

В соревнованиях приняли участие 28 учебных заведений г. Владикавказ, 51 команда и более 500 человек.

Мероприятие приурочено к 80-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Программа военно-патриотической игры была разделена на три возрастные категории: младшая (8-10 лет), средняя (11-13 лет) и старшая (14-17 лет). Команды соревновались в 5 дисциплинах: «страницы истории Отечества», «строевая подготовка», «военизированная эстафета», «тактическая медицина» и «РХБ защита».

Руководящим составом учебного центра военной полиции, для всех участников мероприятия была организована выставка вооружения, военной

и специальной техники и специальных средств стоящих на вооружении органов и подразделений военной полиции.

Зарница 2.0 – высокотехнологичная военно-патриотичная игра, направленная на развитие патриотизма и формирование навыков начальной военной подготовки, командного духа и физических качеств подрастающего поколения.

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