01.05.2025 (06:00)

Расчеты БпЛА самолетного типа «Молния» группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт с личным составом и бронетехнику ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты БпЛА самолетного типа «Молния» группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт с личным составом и бронетехнику ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» ежедневно применяют различные боевые беспилотные летательные аппараты (БпЛА) в ходе уничтожения противника в зоне проведения СВО.

Операторы БпЛА самолетного типа «Молния» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» продемонстрировали боевую работу по уничтожению опорного пункта с личным составом и бронированной техники ВСУ в Харьковской области.

Боевое дежурство подразделением ведётся круглосуточно, а поставленные задачи выполняются вопреки метеоусловиям.

Благодаря разведке, личный состав подразделения эффективно уничтожает выявленные цели. В сутки бойцы совершают по несколько вылетов на FPV-дронах и беспилотниках самолетного типа, поддерживают наступающую пехоту, поражают взводные опорные пункты и технику боевиков ВСУ.

Мастерство пилотирования, выработанное благодаря сотням часов налёта и постоянному совершенствованию навыков, позволяет уничтожать противника даже при ненастной погоде. Бойцы проходят маршрут от точки запуска до цели на предельно малых высотах.

В этот раз в ходе воздушной разведки было выявлено скопление военнослужащих ВСУ, которые препятствовали продвижению наших штурмовых групп. Получив координаты цели, расчет беспилотного летательного аппарата оперативно собрал «Молнию», снарядил его противотанковой миной ТМ-62М и произвел запуск «камикадзе» в сторону противника. Преодолев все преграды, включая вражеские системы радиоэлектронной борьбы и пункты воздушного наблюдения, цель была успешно поражена, что позволило продолжить продвижение штурмовиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

Ударный дрон «Молния» за счёт своих тактико-технических характеристик способен наносить удары на большем расстоянии, чем FPV-дрон.

Пластиковый каркас «Молнии» позволяет защитить от влаги все необходимое оборудование и преодолеть расстояние в десятки километров.

БпЛА «Молния» оснащён катапультой. Компрессор создаёт давление, а система резким напором воздуха буквально выдувает беспилотник в полёт. Управление «Молнией» осуществляется с помощью специальных очков, как и управление FPV-дроном.

Данный беспилотник используется для нанесения ударов по различным наземным целям. Благодаря своей простоте и мобильности применение подобного вида «дрона», дает возможность оперативно реагировать на изменения обстановки на поле боя и эффективно противодействовать противнику.

Для управления БпЛА самолетного типа необходимы большие навыки в управлении летательными аппаратами и особые знания в аэродинамике. Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования, что позволяет оставаться незамеченными для противника.

В подразделениях никаких проблем с поставками разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов нет.

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