Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.05.2025 (05:30)

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили позиции с живой силой и бронетехнику ВСУ

Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований в зоне проведения СВО.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ боевиков ВСУ.

В этот раз расчеты РСЗО «Град» 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе проведения СВО уничтожили позиции с живой силой и бронетехнику ВСУ в лесистой местности на территории Сумской области.

Военнослужащие артиллерийского подразделения, получив боевую задачу, выдвинулись на позиции, где командир боевой машины настроил «Град» по координатам, полученным из командного пункта. Корректировка целей выполнялась во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов.

После получения необходимых корректировочных данных, расчёт нанёс огневое поражение в заданный квадрат.

Кадры объективного контроля, получаемые с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех выявленных целей.

После выполнения задачи реактивщики на месте не задерживаются и свои машины прячут так, что их не видно с воздуха ни днём, ни ночью.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Артиллерия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false