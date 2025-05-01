01.05.2025 (05:30)

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили позиции с живой силой и бронетехнику ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили позиции с живой силой и бронетехнику ВСУ

Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований в зоне проведения СВО.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ боевиков ВСУ.

В этот раз расчеты РСЗО «Град» 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе проведения СВО уничтожили позиции с живой силой и бронетехнику ВСУ в лесистой местности на территории Сумской области.

Военнослужащие артиллерийского подразделения, получив боевую задачу, выдвинулись на позиции, где командир боевой машины настроил «Град» по координатам, полученным из командного пункта. Корректировка целей выполнялась во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов.

После получения необходимых корректировочных данных, расчёт нанёс огневое поражение в заданный квадрат.

Кадры объективного контроля, получаемые с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех выявленных целей.

После выполнения задачи реактивщики на месте не задерживаются и свои машины прячут так, что их не видно с воздуха ни днём, ни ночью.

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