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30.04.2025 (20:30)

На Балтийском флоте прошло тактическое учение по противоподводно-диверсионной обороне

В местах дислокации сил Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота прошло тактическое учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) корабельных сил от подводных диверсионных групп условного противника.

В рамках учения военнослужащие базы отработали мероприятия по тревоге, приготовлению кораблей к бою и походу. Дежурные корабли и катера, несущие вахту по противоподводно-диверсионной обороне при помощи гидроакустических станций наблюдения за подводной обстановкой, провели мероприятия по осмотру акватории и поиск подводных диверсантов в пунктах базирования и выполнили профилактическое гранатометание.

В завершение учения водолазные группы произвели осмотр подводной части корпусов кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и различных повреждений.

В мероприятии боевой подготовки были задействованы противодиверсионные катера «Нахимовец» и «П-474» типа «Грачонок», быстроходные лодки и суда обеспечения, к практическим действиям привлекалось более 100 военнослужащих ЛенВМБ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Учения
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