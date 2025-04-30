30.04.2025 (20:00)

Отряд кораблей Балтийского флота завершил выполнение учебно-боевых задач в Балтийском море

Отряд кораблей Балтийского флота в составе малых ракетных кораблей «Град» и «Наро-Фоминск» выполнил задачи планового похода в Балтийском море. Экипажи кораблей провели в море около месяца. Поход отряда проходил в рамках постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности.

За время похода отряд оставил за кормой около 6000 морских миль, экипажи отработали десятки корабельных учений и тренировок. Специалистами ракетно-артиллерийских боевых частей были выполнены задачи по нанесению ракетных ударов ракетными комплексами «Калибр» по кораблям условного противника с выполнением электронных ракетных пусков, отработаны вопросы противовоздушной и противодиверсионной обороны кораблей многие другие задачи.

Экипажи МРК также выполнили комплекс мероприятий по пополнению запасов топлива и воды в дрейфе и на ходу,

Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях отряда, отработали различные антитеррористические сценарии и выполнили стрельбы из стрелкового оружия по морским мишеням.

В военной гавани г. Балтийска состоялась торжественная церемония встречи экипажей отряда. На пирсе военных моряков, выполнивших боевую задачу, встречал командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Алексей Жовтоножко, военнослужащие корабельных соединений флота, военный оркестр, родные и близкие моряков-балтийцев.

Корабли вернулись из похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению. Отличившиеся в походе военнослужащие были награждены ценными подарками от командования флота.

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