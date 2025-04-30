30.04.2025 (19:30)

Подводная лодка «Магадан» Тихоокеанского флота вернулась в пункт базирования после продолжительного выполнения задач в море

Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт базирования во Владивостоке после продолжительного выполнения задач в море.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина принял доклад от командира подводной лодки капитана 2 ранга Дмитрия Куликова об успешном выполнении поставленной задачи и поздравил моряков с прибытием в родную базу.

По традиции экипажу был вручен жареный поросёнок. Отличившимся подводникам были вручены заслуженные награды, а также грамоты.

Кроме командования флота личный состав встречали сослуживцы, ветераны, родные и близкие моряков.

После проведения митинга, экипаж построился на верхней палубе подводной лодки, где рулевой сигнальщик Артём Ивлев сделал предложение своей девушке Анастасии выйти за него замуж, на которое она сразу согласилась.

Экипаж ПЛ «Магадан» вышел из пункта базирования в декабре 2024 года. Корабль выполнял задачи в море, с пополнением запасов в пунктах базирования флота. Общая продолжительность нахождения в подводном положении составила более 3-х тысяч морских миль.

После краткосрочного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки ТОФ.

Справочно:

Для Тихоокеанского флота «Магадан» является третьей по счёту дизель-электрической подводной лодкой проекта 636.3, способной нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты «Калибр». Подлодки данного проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением.

В состав Тихоокеанского флота подводная лодка «Магадан» была принята в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге.

На Тихоокеанский флот в главную базу Владивосток подводная лодка прибыла в октябре 2022 года, преодолев Северный морской путь.

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