30.04.2025 (19:00)

В музее Тихоокеанского флота состоялось торжественное открытие выставки посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Во Владивостоке в Военно-историческом музее Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялось торжественное открытие выставки, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На открытии выставки к студентам, юнармейцам и нахимовцам обратился заместитель командующего ТОФ по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артёмов. Он посоветовал обратить внимание на выставленные плакаты военных лет, лица советских воинов, в которых отражается стремление и уверенность в победе, а также призвал собравшихся помнить героические подвиги моряков-тихоокеанцев.

Новая выставка, объединённая общим названием «Так было, так есть и так будет всегда!», представляет собой комплексную экспозицию, расположенную в четырёх залах музея. Она рассказывает об участии воинов-тихоокеанцев в Великой Отечественной войне и войне с милитаристской Японией.

На выставке наряду с уже хорошо известными экспонатами музея представлены новые, недавно переданные в фонды предметы, а также отреставрированные образцы стрелкового и холодного оружия времён войны.

Прикоснуться к истории помогли редкие награды, подлинные образцы оружия, наградные документы, предметы обмундирования, знамёна, уникальные плакаты и газеты этого периода истории нашей страны.

Экспонаты новых выставок наглядно подтверждают, что славные традиции воинов- тихоокеанцев, передаваясь из поколения в поколение, умножаются, развиваются и продолжают жить в веках, подтверждая величественные строки Гимна России: «Нам силу дает наша верность Отчизне! Так было, так есть и так будет всегда!»

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