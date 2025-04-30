30.04.2025 (15:55)

Участники III Международного антифашистского конгресса провели пленарное заседание



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участники III Международного антифашистского конгресса провели пленарное заседание

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в рамках III Международного антифашистского конгресса состоялось пленарное заседание.

Открывая пленарное заседание заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин поприветствовал участников мероприятия от лица министра обороны РФ и зачитал приветственную телеграмму к конгрессу от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги самой жестокой войны XX столетия, принижается роль Советского Союза в достижении Победы, важно быть сплочёнными в отстаивании правды о минувшей войне. Противостоять распространению любых форм расизма: неонацизма, русофобии, антисемитизма, других разрушительных идеологий – это наш долг перед ветеранами и будущими поколениями. Прочный фундамент для построения безопасного и справедливого мира, равноправных, партнёрских отношений между народами», говорится в телеграмме.

Замглавы российского военного ведомства поблагодарил всех участников, особенно ветеранов и зарубежных коллег за участие в конгрессе. Он обратил внимание на то, что форум проходит в памятный день, 30 апреля 1945 года над Рейхстагом было водружено Знамя Победы.

«Сегодня важно объединить усилия мирового сообщества для осуждения любых проявлений преступной идеологии. Этой цели и служит проводимый нами конгресс», - сказал Виктор Горемыкин.

В свою очередь Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин обратил внимание на то, что спровоцированный странами Запада конфликт на Украине свидетельствует, что нацизм, поверженный в 1945 году, не изжит. Он подчеркнул, что в условиях для предотвращения глобальных вызовов и угроз современности необходима консолидация прогрессивных международных сил в борьбе с фашизмом и нацизмом на фундаменте общей исторической политики.

«Проведение масштабного форума в преддверие 80-летнего юбилея Великой Победы особо подчеркивает важность сохранения мира, как наивысшей ценности. Особенно сегодня, в условиях эскалации региональной напряженности и активизации военных приготовлений рядом европейских стран. Казалось, что государства Европы, пройдя через горнила Второй мировой войны, навсегда запомнят уроки тех трагических событий, и то, к чему приводит фашизм и безумные притязания на мировое господство. Однако это было лишь иллюзией», – заявил

В работе конгресса принял участие и глава военной делегации КНДР генерал-лейтенант Пак Ен Ир, который в ходе выступления отметил, что 80 лет назад армия и народ Советского союза, проявив беспримерную самоотверженность и массовый героизм, разгромили фашистскую Германию, которая угрожала существованию человечества, и тем самым внесли решающий вклад в защиту мира и безопасности на Земле. Он подчеркнул, что в ходе Второй мировой войны СССР исторически доказали, что как бы ни были сильны противники - они не смогут избежать поражение перед силами правды, полными пламенным духом патриотизма и волей.

«Правительство КНДР будет еще больше укреплять боевую сплоченность и солидарность с Россией в борьбе за строительство самостоятельного, справедливого и многополярного миропорядка, в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией. Пользуясь этим случаем позвольте мне еще раз передать боевой привет армии и народу России, которые ведут священную войну за защиту суверенных прав и территориальной целостности страны, мира и безопасности на земле, противостоят гнусным антироссийским проискам и нажиму со стороны США и коллективного Запада», - заявил глава делегации КНДР Пак Ен Ир.

По завершению пленарного заседания участники примут участие в трех пленарных сессиях:

- «От нацистской германии до неонацистской Украины: геноцид, как составная часть идеологии и практики нацистов всех времен»;

- «Культурный фронт» в борьбе с идеологией нацизма: история и современность»;

- «Роль СМИ в противодействии угрозам неонацизма, формировании боевого духа армии и сохранении единства на фоне специальной военной операции».

А напротив Главного храма ВС РФ состоится военно-патриотическая акция "Молодежь против нацизма!", в которой примут участие более 3 тыс. человек. Участники возложат цветы и венки к мемориалу "Матерям победителей", примут в юнармейское движение более 500 школьников и встретятся с Героями России - участниками спецоперации.

«Борьба против фашизма имеет колоссальную роль для Вьетнама. В этом году мы отмечаем два крупных юбилея – это 50 лет со дня освобождения Южного Вьетнама и Объединение страны, а также 80 лет успешного проведения революции во Вьетнаме. Я бы хотел подчеркнуть важнейшую роль, которую сыграл Советский народ и Красная Армия в деле разгрома фашизма. Мы считаем, что необходимо патриотически воспитывать молодежь, предстоящие поколения, а также сообщить им необходимость пресечения и искоренения любых попыток возрождения фашизма», - заявил замначальника академии Стратегии и военной истории Министерства национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ван Шау по завершению пленарной сессии.

III Международный антифашистский конгресс «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!» проводится по инициативе Министерства обороны РФ в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье.

Мероприятие призвано консолидировать здоровые международные силы на платформе противодействия распространению фашизма и нацизма и сохранить историческую правду о Второй мировой войне.

В мероприятии принимают участие представители 43 государств, политики, государственные деятели, представители науки и образования, деятели культуры, ветераны Великой Отечественной войны, других войн и локальных конфликтов, а также курсанты более 40 высших образовательных организаций министерств обороны Российской Федерации и Республики Беларусь.

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