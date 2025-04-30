30.04.2025 (18:00)

Республику Адыгея посетил агитационный поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Республику Адыгея посетил агитационный поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!»

Агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации «Единство в памяти. Сила в подвиге!» посетил Республику Адыгея. Железнодорожный состав прибыл на вокзал города Майкопа, где его встретили тысячи жителей и гостей региона.

Торжественная церемония открытия выставки прошла на привокзальной площади. С приветственным словом к участникам акции обратились представители правительства Адыгеи, в том числе Герой Российской Федерации Эдуард Цеев и руководитель акции контр-адмирал Александр Гринкевич. Традиционно организаторы наградили жителей республики, оказывающих всестороннее содействие участникам специальной военной операции (СВО), медалями Минобороны «За Помощь и Милосердие». После этого состоялся ритуал приема новых участников в ряды «Юнармии», а отдельным отрядам были присвоены почетные наименования. Завершился митинг исполнением государственного гимна Российской Федерации военным оркестром, и гости приступили к осмотру поезда.

Агитационный состав укомплектован вагонами, посвященными Великой Отечественной войне, видам и родам войск современной российской армии. В каждом выставочном пространстве есть интерактивные элементы, как например, симулятор рулевой рубки, тренажер для летчиков и устройства, позволяющие почувствовать себя оператором FPV-дрона.

В составе присутствует и открытая платформа с трофейной военной техникой стран НАТО. Среди них бронетранспортер M113 (США), бронированные автомобили Roshel Senator (Канада), MaxxPro (США), Cougar (США) и Kirpi (Турция). Посетители с интересом ознакомились с иностранной техникой, которую захватили российские военнослужащие в ходе боевых действий на территории проведения спецоперации.

На открытой платформе-сцене для посетителей экспозиции выступили фронтовая творческая бригада ансамбля песни и пляски Южного военного округа (ЮВО) и коллективы региона. Силами военнослужащих 49-й общевойсковой армии ЮВО были развернуты стойки с вооружением и военной техникой, а также полевая кухня, где посетители могли попробовать солдатской еды. Для желающих вступить в ряды Вооруженных Сил России был установлен мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Кроме того, был организован телемост с участниками спецоперации на территории вокзала. На нем присутствовали школьники, юнармейцы, а также члены семей военнослужащих.

Как отметили организаторы акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!», ее главная задача – противодействовать фальсификации истории, рассказать общественности о героических ратных буднях и достижениях вооруженных сил страны, а также наглядно показать единение армии и народа. Следующая остановка агитпоезда запланирована в Черкесске.

Майкоп стал тринадцатым городом на пути эшелона и третьим на территории Южного военного округа. 3а 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице