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30.04.2025 (18:30)

Военные полицейские ЦВО стали почётными гостями на патриотическом фестивале «Песни Великой Победы» в Барнауле

Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) стали почётными гостями на школьном фестивале военно-патриотической песни «Песни Великой Победы». Мероприятие, приуроченное к 80-й годовщине со Дня Победы советского народа против немецко-фашистских захватчиков, прошло в средней общеобразовательной школа № 126 города Барнаула.

В ходе мероприятия школьники представили творческие номера на тему войны и Великой Победы. Ребята оценивались по следующим критериям: знание патриотических песен, артистизм, а также харизма и креатив. Оценивали школьников жюри, в состав которого вошли также военные полицейские.

Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодёжи, организация культурного досуга школьников и побуждение молодых людей к изучению истории Отечества через творчество. В завершении мероприятия наиболее подготовленным детям военнослужащие вручили почётные грамоты и памятные подарки.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военная полиция
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