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30.04.2025 (17:30)

Участник СВО провёл урок мужества для юнармейцев Новосибирской области

Участник специальной военной операции (СВО) с позывным «Д’Артаньян» провёл урок мужества для юнармейского отряда «Витязь» общеобразовательной школы посёлка Озеро-Карачи Чановского района Новосибирской области, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В рамках встречи военнослужащий поделился со школьниками историями своей службы в Вооруженных Силах РФ, в которых отразил важность патриотизма, обладания военно-прикладными навыками и товарищеской взаимовыручки. Юнармейцы задавали интересующие их вопросы о подвигах наших военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, о возникающих трудностях при выполнении боевых задач. Военнослужащий подробно ответил на вопросы юных патриотов и по окончании встречи пожелал им высоких результатов в учёбе и спорте, чтить память героев Отечества и быть достойными гражданами России. 

С начала проведения специальной военной операции военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО проводят уроки мужества со школьниками. Основной задачей встреч является патриотическое воспитание подрастающего поколения и побуждению школьников к изучению истории Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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