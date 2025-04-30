30.04.2025 (17:00)
Подразделения РЭБ предотвратили воздушную атаку условного противника в ходе тренировки в Кузбассе
Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Кемеровской области, предотвратили воздушное нападение беспилотников условного противника на военный объект в ходе тренировки.
В рамках мероприятия боевой подготовки специалисты РЭБ прибыли в назначенный район, выполнили развертывание комплексов и станций радиоэлектронной борьбы, после чего отработали задачи по обнаружению сигналов управления и подавление выявленных радиоканалов с целью вывода БЛА «противника» из строя.
Также военнослужащие отработали задачи радиоэлектронной разведки с перехватом сигналов связи наземных средств «противника» и противодействия его техническим средствам разведки. К практическим действиям привлекались расчеты комплекса «Борисоглебск» и другие средства радиоэлектронной борьбы.
Всего в тренировке приняли участие более 40 военнослужащих.