30.04.2025 (17:00)

Подразделения РЭБ предотвратили воздушную атаку условного противника в ходе тренировки в Кузбассе

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Кемеровской области, предотвратили воздушное нападение беспилотников условного противника на военный объект в ходе тренировки.

В рамках мероприятия боевой подготовки специалисты РЭБ прибыли в назначенный район, выполнили развертывание комплексов и станций радиоэлектронной борьбы, после чего отработали задачи по обнаружению сигналов управления и подавление выявленных радиоканалов с целью вывода БЛА «противника» из строя.

Также военнослужащие отработали задачи радиоэлектронной разведки с перехватом сигналов связи наземных средств «противника» и противодействия его техническим средствам разведки. К практическим действиям привлекались расчеты комплекса «Борисоглебск» и другие средства радиоэлектронной борьбы.

Всего в тренировке приняли участие более 40 военнослужащих.

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