30.04.2025 (16:30)

Противолодочный корабль Балтийского флота в ходе планового учения выполнил учебно-боевые задачи в море

В рамках планового учения экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Уренгой» и «Казанец» соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в акватории Балтийского моря.

В качестве морской мишени был задействован специальный щит, имитирующий боевой корабль условного противника. Стрельба по нему выполнялась из 76,2 и 30-миллиметровых артиллерийских установок.

Также экипажи провели тренировку по борьбе с БЭК «противника», которые были уничтожены огнем из корабельной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. В качестве мишеней были использованы макеты безэкипажных катеров, как стационарных, так управляемых и буксируемых.

Экипажи малых противолодочных кораблей уничтожили воздушные цели условного противника, в качестве мишеней был задействован воздушный макет зонда на якоре.

Помимо этого, за время нахождения в море на МПК «Уренгой» и «Казанец» был проведен ряд корабельных учений и тренировок. Экипажи выполнили мероприятия по постановке радиоэлектронных помех и визуальной маскировке, а также отработка действий по борьбе за живучесть.

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