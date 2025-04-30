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30.04.2025 (16:00)

С военнослужащими Балтийского флота провели занятия по огневой подготовке

На полигоне отдельного учебного центра в Ленинградской области области прошли практические занятия по огневой подготовке с военнослужащими Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Военнослужащие различных подразделений штаба Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки для совершенствования навыков применения штатного вооружения.

Все категории военнослужащих отрабатывали навыки ведения огня из штатного оружия: автоматов АК-74М, АКС-74У, пистолетов Макарова по мишеням, имитирующим живую силу противника.

Все мишени появлялись неожиданно и на различных дистанциях, чтобы максимально приблизить условия тренировки к реальному бою.

Практические занятия по стрельбе являются основным и обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

На полигоне военнослужащие доводят до автоматизма навыки работы со штатным стрелковым оружием и учатся стрелять всеми возможными способами с места и с ходу по неподвижным, появляющимся и движущимся целям, как днем, так и ночью.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
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