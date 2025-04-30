30.04.2025 (15:30)

Торжественная отправка военнослужащих по призыву прошла в военном комиссариате Санкт-Петербурга

В военном комиссариате Санкт-Петербурга прошла отправка призывников для прохождения военной службы. В торжественной отправке приняли участие действующие офицеры, родители, ветераны боевых действий, представители администрации Санкт-Петербурга.

Перед официальной частью призывники прошли медицинское освидетельствование, дактилоскопическая регистрация и профессиональный отбор. Кроме этого военнослужащим по призыву были вручены военные билеты, персональные электронные карты, армейские несессеры и военная форма. На торжественной встрече офицеры комиссариата, представитель от родителей и другие гости пожелали бойцам удачной и доблестной службы в рядах Российской Армии.

Из всего количества призывников, а именно 75 процентов новобранцев, будут служить на территории Ленинградского военного округа, остальные 25 будут проходить службу в частях других округов. Всего из Ленинградской области будут призваны 1500 человек.

Офицеры комиссариата отмечают, что получают много обращений от призывников в призывные комиссии на службу во флоте, ВДВ, Росгвардии и МЧС. Также военнослужащие по призыву могут попасть в президентский полк, в научные и спортивные роты. Сотрудники военного комиссариата стараются идти навстречу, соблюдая все необходимые критерии отбора.

Силами комиссариата, для отправки военнослужащих по призыву в места прохождения службы, организуются автомобильные, железнодорожные, авиаперевозки. Военнослужащие военной полиции обеспечивают безопасность и предотвращают правонарушения при каждой отправке призывников.

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