30.04.2025 (13:10)
Заместитель Министра обороны РФ Виктор Горемыкин открыл пленарное заседание III Международного антифашистского конгресса
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» по инициативе Минобороны России в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится III Международный антифашистский конгресс «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!».
В мероприятии принимают участие представители 43 государств, политики, государственные деятели, представители науки и образования, деятели культуры, ветераны Великой Отечественной войны, других войн и локальных конфликтов, а также курсанты более 40 высших образовательных организаций министерств обороны Российской Федерации и Республики Беларусь.
Пленарное заседание открыл заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин, который отметил, что борьба с неонацизмом находится в приоритете российской государственной политики.
Он подчеркнул, что страны хорошо помнят события почти вековой давности, когда радикальные идеи овладели миллионами умов в Германии, Италии, Венгрии, Финляндии, Испании, Португалии, Хорватии, а фашистские диктатуры для удержания власти проводили слияние ресурсов государства, монополий, армии и пропаганды. А на пути к мировому господству – пренебрегали законом и расправлялись с несогласными.
«Сегодня мы видим, как правду о тех событиях пытаются исказить. Еще ни одна война в истории человечества не подвергалась такой масштабной фальсификации. Запад навязывает международному сообществу свои постулаты», - обратил внимание Виктор Горемыкин.
Он напомнил, что Запад заявляет о якобы равной ответственности СССР и Третьего рейха за развязывание Второй мировой войны, намеренно снижает роль Красной армии в разгроме нацистской Германии и милитаристской Японии, насаждает миф о советской оккупации стран Восточной Европы, активно фабрикует и другую, выгодную для себя ложь. Это делается для того, чтобы бросить тень на современную Россию.
«Очевидная реабилитация нацизма проявляется и в том, что в странах Евросоюза уничтожаются мемориалы советским воинам», - отметил генерал армии Виктор Горемыкин.
Он подчеркнул, что стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных правящих элит по разжиганию региональных конфликтов и сдерживанию независимых центров мирового развития.
«В феврале 2014 года они организовали на Украине государственный переворот и привели к власти ультранационалистов. Киевский режим начал планомерно истреблять все русское – язык, культуру, СМИ. Исключил русских из перечня коренных наций Украины. Подверг гонениям и в итоге запретил каноническую Украинскую православную церковь», - заявил заместитель Министра обороны РФ.
Виктор Горемыкин подчеркнул, что это создало прямую угрозу суверенитету и безопасности России.
«В ходе специальной военной операции мы столкнулись с преступной тактикой вооруженных сил Украины. Они используют гражданскую инфраструктуру для огневых позиций, опорных пунктов, систем ПВО и тяжелых вооружений. В Курском приграничье украинские боевики и наемники расстреливали мирных жителей, взрывали дома, массово занимались мародерством», - сказал Виктор Горемыкин.
Он отметил, что стремлению к украинскому урегулированию активно сопротивляется Европа во главе с лидерами Великобритании и Франции.
Виктор Горемыкин напомнил, что на прошедшем саммите в Париже, европейские страны в качестве гарантий безопасности для Киева обсуждалось усиление давления на РФ, возможность отправки на Украину сил сдерживания НАТО.
Он также указал, что серьезные опасения вызывает и заявление Евросоюза о принятии пятилетней программы масштабного перевооружения Европы.
«Подчеркну, что такое развитие событий для нас неприемлемо. И мы будем принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности нашей страны», - обратил внимание Горемыкин.
III Международный антифашистский конгресс «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!» проводится по инициативе Министерства обороны РФ в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье.
Мероприятие призвано консолидировать здоровые международные силы на платформе противодействия распространению фашизма и нацизма и сохранить историческую правду о Второй мировой войне.