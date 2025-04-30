30.04.2025 (13:10)

Заместитель Министра обороны РФ Виктор Горемыкин открыл пленарное заседание III Международного антифашистского конгресса



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Заместитель Министра обороны РФ Виктор Горемыкин открыл пленарное заседание III Международного антифашистского конгресса

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» по инициативе Минобороны России в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится III Международный антифашистский конгресс «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!».

В мероприятии принимают участие представители 43 государств, политики, государственные деятели, представители науки и образования, деятели культуры, ветераны Великой Отечественной войны, других войн и локальных конфликтов, а также курсанты более 40 высших образовательных организаций министерств обороны Российской Федерации и Республики Беларусь.

Пленарное заседание открыл заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин, который отметил, что борьба с неонацизмом находится в приоритете российской государственной политики.

Он подчеркнул, что страны хорошо помнят события почти вековой давности, когда радикальные идеи овладели миллионами умов в Германии, Италии, Венгрии, Финляндии, Испании, Португалии, Хорватии, а фашистские диктатуры для удержания власти проводили слияние ресурсов государства, монополий, армии и пропаганды. А на пути к мировому господству – пренебрегали законом и расправлялись с несогласными.

«Сегодня мы видим, как правду о тех событиях пытаются исказить. Еще ни одна война в истории человечества не подвергалась такой масштабной фальсификации. Запад навязывает международному сообществу свои постулаты», - обратил внимание Виктор Горемыкин.

Он напомнил, что Запад заявляет о якобы равной ответственности СССР и Третьего рейха за развязывание Второй мировой войны, намеренно снижает роль Красной армии в разгроме нацистской Германии и милитаристской Японии, насаждает миф о советской оккупации стран Восточной Европы, активно фабрикует и другую, выгодную для себя ложь. Это делается для того, чтобы бросить тень на современную Россию.

«Очевидная реабилитация нацизма проявляется и в том, что в странах Евросоюза уничтожаются мемориалы советским воинам», - отметил генерал армии Виктор Горемыкин.

Он подчеркнул, что стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных правящих элит по разжиганию региональных конфликтов и сдерживанию независимых центров мирового развития.

«В феврале 2014 года они организовали на Украине государственный переворот и привели к власти ультранационалистов. Киевский режим начал планомерно истреблять все русское – язык, культуру, СМИ. Исключил русских из перечня коренных наций Украины. Подверг гонениям и в итоге запретил каноническую Украинскую православную церковь», - заявил заместитель Министра обороны РФ.

Виктор Горемыкин подчеркнул, что это создало прямую угрозу суверенитету и безопасности России.

«В ходе специальной военной операции мы столкнулись с преступной тактикой вооруженных сил Украины. Они используют гражданскую инфраструктуру для огневых позиций, опорных пунктов, систем ПВО и тяжелых вооружений. В Курском приграничье украинские боевики и наемники расстреливали мирных жителей, взрывали дома, массово занимались мародерством», - сказал Виктор Горемыкин.

Он отметил, что стремлению к украинскому урегулированию активно сопротивляется Европа во главе с лидерами Великобритании и Франции.

Виктор Горемыкин напомнил, что на прошедшем саммите в Париже, европейские страны в качестве гарантий безопасности для Киева обсуждалось усиление давления на РФ, возможность отправки на Украину сил сдерживания НАТО.

Он также указал, что серьезные опасения вызывает и заявление Евросоюза о принятии пятилетней программы масштабного перевооружения Европы.

«Подчеркну, что такое развитие событий для нас неприемлемо. И мы будем принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности нашей страны», - обратил внимание Горемыкин.

III Международный антифашистский конгресс «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!» проводится по инициативе Министерства обороны РФ в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье.

Мероприятие призвано консолидировать здоровые международные силы на платформе противодействия распространению фашизма и нацизма и сохранить историческую правду о Второй мировой войне.

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