30.04.2025 (12:40)

В КВЦ «Патриот» стартовал III Международный антифашистский конгресс



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В КВЦ «Патриот» стартовал III Международный антифашистский конгресс

В Подмосковье, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», стартовал III Международный антифашистский конгресс «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!».

Перед началом пленарной сессии участники возложили цветы к памятнику «Матерям победителей» на территории Музейно-храмового комплекса.

С российской стороны делегацию возглавил заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

В церемонии приняли участие министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, делегации Мьянмы, Вьетнама, Буркина-Фасо и других стран.

По завершению мероприятия по площади перед памятником прошел расчет почетного караула.

III Международный антифашистский конгресс «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!» проводится по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе КВЦ «Патриот» в Подмосковье.

Мероприятие призвано консолидировать здоровые международные силы на платформе противодействия распространению фашизма и нацизма и сохранить историческую правду о Второй мировой войне.

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