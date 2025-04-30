30.04.2025 (12:45)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 30 апреля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Могрица, Юнаковка, Садки и Рясное Сумской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, реактивная система залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и семь артиллерийских орудий, в том числе 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии западного производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Дроновка, Северск, Подольское, Веролюбовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоэкономическое, Красноармейск, Ульяновка, Яблоновка, Владимировка и Октябрьское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и семь артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступление в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Зеленое Поле, Богатырь, Комар, Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 175 военнослужащих, семнадцать автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Токаревка и Садовое Херсонской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, танк, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 125 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 54493 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23094 танка и других боевых бронированных машины, 1554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24263 орудия полевой артиллерии и минометов, 34773 единицы специальной военной автомобильной техники.

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