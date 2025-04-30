30.04.2025 (15:00)

Акцию ВМФ «Огонь памяти» с забором частиц Вечного огня провели в Смоленске и Туле

В Смоленске и Туле продолжилась ежегодная акция Военно-Морского Флота «Огонь памяти», приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В обоих городах состоялась торжественная церемония взятия частичек Вечного огня в рамках масштабной акции по сбору частиц Вечных огней из одиннадцати Городов-героев России.

Представители ВМФ приняли участие в митингах в Смоленске и Туле и выступили перед собравшимися зрителями и гостями церемонии.

По замыслу акции 7 мая в Санкт-Петербурге в преддверие Дня Победы все собранные с Городов-героев огни будут объединены в единый «Огонь памяти» на площади Победы.

Следующими городами по забору частичек огня будут Севастополь и Керчь.

В таком формате акция общественного движения «Огонь памяти» проводится впервые.

По поручению главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева организовывает акцию её создатель, руководитель общественного движения «Огонь памяти» полковник Сергей Игнатьев.

Впервые акция была проведена в 2017 году и с каждым годом формат её проведения становится масштабнее.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице