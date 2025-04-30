30.04.2025 (14:30)

Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении провели тренировку к Параду Победы

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) провели тренировку парада Победы, который состоится 9 мая. Тренировка проводилась на плацу соединения.

В ходе тренировки была отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула.

В парадном строю торжественным маршем прошли около 20 подразделений военной базы ЮВО в Армении, в их числе впервые парадная коробка военнослужащих женского пола.

Также в мероприятии приняли участие юнармейцы ЮВО в Армении всероссийского военно-патриотического общественного движения. Музыкальное сопровождение обеспечивал военный оркестр соединения.

Генеральная репетиция в прохождении строевых колонн со штатным оружием будет проведена на мемориальном комплексе воинской славы «Мать Армения» 7 мая.

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