30.04.2025 (14:30)
Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении провели тренировку к Параду Победы
Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) провели тренировку парада Победы, который состоится 9 мая. Тренировка проводилась на плацу соединения.
В ходе тренировки была отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула.
В парадном строю торжественным маршем прошли около 20 подразделений военной базы ЮВО в Армении, в их числе впервые парадная коробка военнослужащих женского пола.
Также в мероприятии приняли участие юнармейцы ЮВО в Армении всероссийского военно-патриотического общественного движения. Музыкальное сопровождение обеспечивал военный оркестр соединения.
Генеральная репетиция в прохождении строевых колонн со штатным оружием будет проведена на мемориальном комплексе воинской славы «Мать Армения» 7 мая.