30.04.2025 (14:00)

В Ростовской области провели юнармейскую военно-историческую конференцию «Под Знаменем Победы»

В Ростовской области на базе Дома Юнармии в г. Аксай состоялась региональная юнармейская военно-историческая конференция «Под Знаменем Победы. Ростовская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

В рамках конференции были организованы четыре секции на которых докладчики раскрывали темы, посвященные детям-героям Ростовской области, деятельности в тылу Ростовской области, ее неизвестным героям, основным военным операциям и крупным сражениям на территории области.

Открыл конференцию доклад начальника регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Николая Пономаренко, посвященный поисковой работе, проводимой военным комиссариатом Ростовской области.

Особого внимания слушателей заслужили доклады подготовленные Алисой Пастарнак, Вадимом Бельковым, Яной Абелян и Михаилом Сухаревым.

Участница юнармейской профильной смены "Юнармия Арт" во всероссийском детском центре «Орленок» Варвара Старокожева исполнила для участников конференции трогательный номер «Не плачьте, Надя».

Конференция была организована и проведена с активным участием руководства и педагогов аксайской школы № 2, координатором юнармейского движения Кристиной Александровой.

Работу конференции поддержали заместитель руководителя Ростовского отделения общероссийского движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Игорь Шмыгаль, и помощник военного комиссара Ростовской области Александр Алтухов.

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