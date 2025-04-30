30.04.2025 (09:00)

Корабельная ударная группа Северного флота провела учение в Баренцевом море



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Корабельная ударная группа Северного флота провела учение в Баренцевом море

Корабельная ударная группа Северного флота провела ряд учений с боевой стрельбой в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. В составе группы, в море, в течение нескольких дней действовали фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

За время выхода в море североморцы провели учение по связи, отработали элементы совместного маневрирования кораблей в составе корабельной ударной группы и провели ряд корабельных тренировок.

Было проведено учение по обороне корабельной ударной группы от беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров условного противника.

Боевые расчёты ракетно-артиллерийской боевой части и боевого информационного центра в ходе данного выхода в море отработали нормативы по переводу оружия и технических средств корабля в различные степени боевой готовности. Расчёты артиллерийских установок А-192 успешно выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским мишенным позициям в Баренцевом море.

На завершающем этапе учений было осуществлено совместное маневрирование корабельной ударной группы с экипажем ракетного крейсера «Маршал Устинов».

Многоцелевые фрегаты проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» способны вести боевые действия с противником, находящимся на воде, под водой и в воздушном пространстве. Для этого на фрегатах имеются различные виды вооружения, в том числе высокоточное ракетное оружие большой дальности, которые способны выполнять поставленную задачу с большой эффективностью.

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