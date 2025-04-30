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30.04.2025 (12:30)

В Республике Бурятия военнослужащие ВВО выполнили нормативы по физической подготовке за второй квартал учебного года

Военнослужащие соединения управления общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, выполнили нормативы по физической подготовке за второй квартал учебного года.

В ходе мероприятий военнослужащие в зависимости от возрастных групп выполнили различные физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе, ловкости и выносливости. Для определения быстроты военнослужащие сдают на выбор бег на 60, 400 метров или челночный бег 10х10.

Помимо этого, оцениваются физические возможности в силе военнослужащих в подтягивании на перекладине, выполнении нормативов в жиме штанги лежа, толчке 24-килограмовых гирь, сгибании разгибании локтей в упоре лежа, подтягивании на перекладине.

Также военнослужащие выполнили бег на дистанцию 60 метров в экипировке с ящиком наполненным песком.

Для определения выносливости проводился кросс на 1 и 3 километра в зависимости от возрастной группы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Физподготовка
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