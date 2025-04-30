30.04.2025 (12:00)

В Хабаровске военнослужащие ВВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

В Хабаровске военнослужащие Восточного военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны Мотыреву Нину Федоровну и «дитя войны» Бочарову Анну Константиновну с приближающимся днем Победы.

Перед домом Нины Федоровны и Анны Константиновны военнослужащие ВВО поприветствовали их и прошли торжественным маршем. Затем на декорированной сцене для ветеранов выступили артисты, которые исполнили песни военных лет.

Под аккомпанемент артистов военнослужащие станцевали блокадный вальс, который напомнил ветеранам об их молодости. Также к поздравлению присоединились и жители микрорайона. На протяжении всего митинга они с интересом наблюдали за представлениями, которые организовали военнослужащие.

Мероприятие завершилось совместным пением, так давно полюбившейся всем песни «Катюша».

После торжественной части беседа продолжилась уже в домашней обстановке. Всем военнослужащим было интересно узнать, как ветераны прошли через трудные годы.

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