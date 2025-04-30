30.04.2025 (11:30)

В Хабаровском крае курсанты школы снайперов ВВО успешно сдали выпускные экзамены

В школе снайперов Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, курсанты успешно сдали выпускные экзамены.

В ходе итоговых испытаний курсанты продемонстрировали навыки владения оружием и ведения огня на различных дистанциях в дневное и ночное время, в том числе и после физической нагрузки.

В ходе 3-месячной подготовки обучающиеся в школе снайперов, помимо меткой стрельбы, совершенствовали навыки по маскировке на различной местности и в сложных климатических условиях, военной топографии, усвоили правила оказания медицинской помощи.

Теоретические и практические занятия в школе проводили опытные инструкторы, имеющие боевой опыт. Практические действия отрабатывались на занятиях одиночно, в составе снайперской пары и подразделения. Обучение проходило по современным методикам подготовки снайперов, активно использовались нестандартные подходы.

Кроме того, курсанты сдали зачеты по специальной подготовке, в том числе по тактике, радиационной, химической, биологической защите и физической подготовке.

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