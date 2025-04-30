30.04.2025 (13:00)

В Республике Бурятия прошел чемпионат ВВО по стрельбе из штатного или табельного оружия

В Республике Бурятия прошел чемпионат Восточного военного округа (ВВО) по стрельбе из штатного или табельного оружия среди военнослужащих из

За звание самых метких стрелков боролись более ста военнослужащих из 21 команды, представляющих свои общевойсковые армии из Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, Сахалина, Республики Бурятия, Амурской области и Еврейской автономии.

Спортсмены вели стрельбу из пистолета Макарова, автомата Калашникова, и снайперской винтовки Драгунова. Среди участников - настоящие профессионалы: 5 мастеров спорта, 13 кандидатов в мастера спорта, 6 перворазрядников. В соревнованиях приняли участие порядка 40 женщин и 75 мужчин, причем все мужчины имеют боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

По итогам соревнований в первой группе (среди общевойсковых армий) лучшей командой стали спортсмены из Забайкальского края, серебро взяла команда из Амурской области и бронзу военнослужащие из Приморского края.

Во второй группе (среди дивизий) золото завоевали военнослужащие окружного учебного центра ВВО из Забайкальского края, серебро - спортсмены окружного учебного центра ВВО из Хабаровского края и бронзу команда из Сахалина.

В третьей группе (среди частей окружного подчинения) 1-е место завоевали военнослужащие из Комсомольска-на-Амуре, 2-е место спортсмены Хабаровска и 3-е место команда из Читы.

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