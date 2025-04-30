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30.04.2025 (10:30)

Расчёты БпЛА Ивановской дивизии ВДВ наносят удары в тыл противника в Часов-Яре ударным БпЛА «Молния-2»

Военнослужащие расчёта БпЛА самолётного типа «Молния-2» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения точными ударами уничтожают пехоту ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр.

Получив задачу на применение комплекса, Ивановские десантники собрали беспилотник и скрытно осуществили его взлёт с заранее подготовленной позиции.

Определив цель, оператор навёл на нее беспилотник.

Применение данного БпЛА в совокупности с обычными FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать выявленные цели и осуществлять поддержку штурмовых подразделений Ивановского соединения ВДВ на линии боевого соприкосновения. БпЛА «Молния-2» – ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей, позволяющей наносить удары на расстоянии до 30 километров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Специальная военная операция , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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