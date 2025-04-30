30.04.2025 (10:00)
Операторы ударных БпЛА «Молния» группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт и орудие МТ-12 ВСУ на Запорожском направлении.
Операторы ударных БпЛА «Молния» группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт и противотанковое орудие МТ-12 ВСУ в районе населённого пункта Малиновка на Запорожском направлении. Опорный пункт и орудие украинских националистов, прикрывавшее подступы к позициям ВСУ, были обнаружены в ходе воздушной разведки.
Военнослужащие оперативно нанесли точные удары беспилотниками, оснащенными осколочно-фугасными боеприпасами по выявленным целям, что позволило нанести максимальный урон живой силе противника.
Ударный беспилотник «Молния» обладает повышенной дальностью полёта и грузоподъёмностью благодаря улучшенной аккумуляторной батарее. Также беспилотник оснащён высокотехнологичным программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта, которое позволяет успешно преодолевать любые радиопомехи.