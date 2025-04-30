30.04.2025 (10:00)

Операторы ударных БпЛА «Молния» группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт и орудие МТ-12 ВСУ на Запорожском направлении.



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Операторы ударных БпЛА «Молния» группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт и орудие МТ-12 ВСУ на Запорожском направлении.

Операторы ударных БпЛА «Молния» группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт и противотанковое орудие МТ-12 ВСУ в районе населённого пункта Малиновка на Запорожском направлении. Опорный пункт и орудие украинских националистов, прикрывавшее подступы к позициям ВСУ, были обнаружены в ходе воздушной разведки.

Военнослужащие оперативно нанесли точные удары беспилотниками, оснащенными осколочно-фугасными боеприпасами по выявленным целям, что позволило нанести максимальный урон живой силе противника.

Ударный беспилотник «Молния» обладает повышенной дальностью полёта и грузоподъёмностью благодаря улучшенной аккумуляторной батарее. Также беспилотник оснащён высокотехнологичным программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта, которое позволяет успешно преодолевать любые радиопомехи.

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