30.04.2025 (08:30)

Расчёт ударного высокоточного беспилотного летательного аппарата «Куб-1» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БпЛА ВСУ в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёт ударного высокоточного беспилотного летательного аппарата «Куб-1» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БпЛА ВСУ в Херсонской области

Военнослужащие подразделения БпЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению артиллерийских орудий, бронетехники, пунктов управления БпЛА и личного состава ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным аэроразведки, подразделение БпЛА ВСУ было обнаружено в заброшенном доме, откуда неоднократно запускали как дроны-разведчики, так и FPV-дроны.

После чего координаты цели были оперативно переданы на командный пункт БпЛА. Далее оператор произвел расчеты и настроил связь с бортом. За считанные минуты техники подготовили дрон, произвели пуск, и точным попаданием уничтожили пункт управления БпЛА с живой силой противника на правом берегу Днепра.

Высокоточный БпЛА «Куб-1» может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее из верхней полусферы вертикальным пикированием. Это позволяет уничтожать бронированную технику, пехоту ВСУ и различные артиллерийские орудия, в т.ч. западного производства. Оперативное уничтожение выявленных целей позволяет вести наступательные действия штурмовым подразделениям, лишая противника возможности нанести удар по группам пехоты, продвигающихся по открытым участкам местности.

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