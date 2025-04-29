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29.04.2025 (23:00)

Торжественное мероприятие, посвященное 82-летию со дня образования мотострелкового соединения ЦВО состоялось Кузбассе

Торжественное мероприятие, приуроченное к 82-летию со дня образования отдельной гвардейской Звенигородско–Берлинской орденов Суворова и Кутузова мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО) состоялось в городе Юрга Кемеровской области.

В ходе торжественного мероприятия, которое прошло в городском дворце культуры «Победа», перед личным составом выступили представители командования части, местных органов власти, участники общественных организаций, которые поздравили военнослужащих и гражданский персонал соединения.

Военнослужащим были вручены ведомственные награды, командование соединения отметило отличившихся военнослужащих благодарностями.

В завершении мероприятия перед присутствующими выступили военный оркестр соединения и творческие коллективы города Юрги.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Торжественные церемонии , Годовщины
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