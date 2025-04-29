29.04.2025 (22:45)

Военные полицейские ЦВО поздравили оренбургского ветерана Великой Отечественной войны с Днём Победы

Военнослужащие военной комендатуры города Оренбурга совместно с представителями органов муниципальной власти и воспитанниками кадетской школы-интерната им. И.И. Неплюева поздравили с наступающим Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) младшего сержанта Хабибуллу Ахметовича Байтеева. Поздравление было организовано в формате мини-парад во дворе дома, где проживает фронтовик.

В ходе мероприятия военнослужащие поздравили Хабибуллу Ахметовича с наступающим праздником, поблагодарили за мужество и отвагу, проявленные в годы войны, вручили памятный подарок и поздравительный адрес. Затем военный оркестр исполнил попурри на песни военных и послевоенных лет, после чего военнослужащие и кадеты прошли торжественным маршем в знак уважения к подвигу ветерана.

Фронтовик был тронут поздравлением и поблагодарил гостей за внимание, поздравил их с приближающимися праздниками. Кроме того, герой ВОВ рассказал военнослужащим и юным патриотам о своём боевом пути, трудностях с которыми столкнулся он и его соотечественники, о мужестве и отваге советских граждан, не только на фронте, но и в тылу. Также Хабибулла Байтеев выразил напутственные слова военнослужащим и кадетам быть честными и верными своему Отечеству.

Справочно:

Байтеев Хабибулла Ахметович родился в 1925 году. В 1943 году ушел в армию. На фронт попал в апреле 1944-го. На фронте был сапером, стрелком, шофером, младшим сержантом. Воевал в составе 1-го Украинского фронта командиром отделения. Принимал участие в Киевской операции и Висло-Одерской операции. Прошёл Чехословакию, Австрию, Германию, дошёл до Берлина. Победу Байтеев Х.А. отпраздновал в Чехословакии. В мирное время работал на автотранспортном предприятии «Оренбурггазпрома» водителем и автомехаником. Награждён: орденом Ленина, орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией», «За отвагу», юбилейными медалями ко дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

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