30.04.2025 (11:00)

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ

Операторы FPV-дронов на оптико-волоконном управлении уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.

Противник пытался организовать доставку личного состава на передний край своей обороны. Но его планы были сорваны мотострелками Южной группировки войск. Операторы наших ударных дронов заблаговременно выявили противника и точными ударами уничтожили технику и личный состав ВСУ.

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