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30.04.2025 (09:30)

Военнослужащие Южной группировки войск осуществляют подвоз боеприпасов на огневые позиции для обеспечения наступательных действий в районе Часова Яра

Для ведения активных наступательных действий в районе Часова Яра подразделения 3-го армейского корпуса Южной группировки войск обеспечены всем необходимым.

В интересах группировки ежедневно трудятся не только штурмовые группы, артиллеристы и танкисты, но и подразделения тылового и технического обеспечения.

В одном из таких подразделений 1442-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск проходит службу уроженец Республики Северная Осетия - Алания старший сержант Георгий Джанаев.

«Нам была поставлена задача подвезти боекомплект к нашим экипажам, - рассказывает старший сержант Джанаев о событиях, послужившими причиной к представлению его и водителя КАМАЗа с позывным «Солдат» к государственным наградам. - Под огнем противника и прям к закрытым огневым позициям подвезли вовремя эти боеприпасы, ну, конечно пришлось попотеть, чтобы их доставить. Благодаря тому, что мы вовремя доставили боеприпасы, наше подразделение смогло успешно продвинуться вперед на данном участке», - говорит он.

Старшина танковой роты сержант Георгий Джанаев за смелость и решительность, проявленные при выполнении боевой задачи удостоен государственной награды - медали Жукова.

Обеспечение войск на переднем крае является важной задачей, от выполнение которой, во многом, зависит успех операции. Противник тоже понимает это, именно поэтому охотится за транспортом, который осуществляет обеспечение. И только мужество и отвага, подготовленная техника и военнослужащие позволяют успешно выполнить эту задачу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Специальная военная операция
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