30.04.2025 (09:30)

Военнослужащие Южной группировки войск осуществляют подвоз боеприпасов на огневые позиции для обеспечения наступательных действий в районе Часова Яра



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие Южной группировки войск осуществляют подвоз боеприпасов на огневые позиции для обеспечения наступательных действий в районе Часова Яра

Для ведения активных наступательных действий в районе Часова Яра подразделения 3-го армейского корпуса Южной группировки войск обеспечены всем необходимым.

В интересах группировки ежедневно трудятся не только штурмовые группы, артиллеристы и танкисты, но и подразделения тылового и технического обеспечения.

В одном из таких подразделений 1442-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск проходит службу уроженец Республики Северная Осетия - Алания старший сержант Георгий Джанаев.

«Нам была поставлена задача подвезти боекомплект к нашим экипажам, - рассказывает старший сержант Джанаев о событиях, послужившими причиной к представлению его и водителя КАМАЗа с позывным «Солдат» к государственным наградам. - Под огнем противника и прям к закрытым огневым позициям подвезли вовремя эти боеприпасы, ну, конечно пришлось попотеть, чтобы их доставить. Благодаря тому, что мы вовремя доставили боеприпасы, наше подразделение смогло успешно продвинуться вперед на данном участке», - говорит он.

Старшина танковой роты сержант Георгий Джанаев за смелость и решительность, проявленные при выполнении боевой задачи удостоен государственной награды - медали Жукова.

Обеспечение войск на переднем крае является важной задачей, от выполнение которой, во многом, зависит успех операции. Противник тоже понимает это, именно поэтому охотится за транспортом, который осуществляет обеспечение. И только мужество и отвага, подготовленная техника и военнослужащие позволяют успешно выполнить эту задачу.

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