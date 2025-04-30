30.04.2025 (08:00)
Воздушное прикрытие боевых позиций организовали зенитчики группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении
Расчеты зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Центр» создали непреодолимый барьер для вражеских беспилотников, обеспечив надежную защиту российских подразделений на Красноармейском направлении зоны проведения СВО.
Ежедневно расчеты ЗРК «Стрела-10» ведут непрерывный контроль воздушного пространства, защищая позиции российских войск от вражеских беспилотников, отражая многочисленные попытки ВСУ провести разведку и нанести удары с использованием различных типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При обнаружении разведывательных беспилотников противника зенитчики оперативно выезжают на боевую позицию, разворачивают комплекс, осуществляют захват цели и производят пуск ракеты, гарантированно уничтожая воздушную угрозу.
Особую опасность представляют низколетящие дроны-камикадзе и разведывательные квадрокоптеры. Для борьбы с ними в составе расчета предусмотрена группа прикрытия, вооруженная 7,62-мм пулеметами ПКМБ. Опытные наводчики эффективно поражают такие цели из стрелкового оружия, не давая противнику приблизиться к охраняемым объектам.
Расчеты «Стрелы-10» ежедневно уничтожают множество вражеских беспилотников, существенно снижая разведывательные возможности противника и защищая жизни российских военнослужащих.