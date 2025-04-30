30.04.2025 (08:00)

Воздушное прикрытие боевых позиций организовали зенитчики группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Воздушное прикрытие боевых позиций организовали зенитчики группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении

Расчеты зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Центр» создали непреодолимый барьер для вражеских беспилотников, обеспечив надежную защиту российских подразделений на Красноармейском направлении зоны проведения СВО.

Ежедневно расчеты ЗРК «Стрела-10» ведут непрерывный контроль воздушного пространства, защищая позиции российских войск от вражеских беспилотников, отражая многочисленные попытки ВСУ провести разведку и нанести удары с использованием различных типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При обнаружении разведывательных беспилотников противника зенитчики оперативно выезжают на боевую позицию, разворачивают комплекс, осуществляют захват цели и производят пуск ракеты, гарантированно уничтожая воздушную угрозу.

Особую опасность представляют низколетящие дроны-камикадзе и разведывательные квадрокоптеры. Для борьбы с ними в составе расчета предусмотрена группа прикрытия, вооруженная 7,62-мм пулеметами ПКМБ. Опытные наводчики эффективно поражают такие цели из стрелкового оружия, не давая противнику приблизиться к охраняемым объектам.

Расчеты «Стрелы-10» ежедневно уничтожают множество вражеских беспилотников, существенно снижая разведывательные возможности противника и защищая жизни российских военнослужащих.

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