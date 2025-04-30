30.04.2025 (07:30)

Огневую поддержку штурмовых групп осуществили расчёты FPV-дронов и ударных беспилотников «Молния-2» группировки войск «Центр»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Огневую поддержку штурмовых групп осуществили расчёты FPV-дронов и ударных беспилотников «Молния-2» группировки войск «Центр»

Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» комплексным огневым воздействием FPV-дронов и ударных беспилотников «Молния-2» по позициям и технике ВСУ осуществили поддержку групп пехоты на Красноармейском направлении зоны СВО.

Боевая работа расчётов ударных беспилотников «Молния – 2» начинается с его сбора и комплектования различными боеприпасами в зависимости от характера поражаемой цели. Самолётная конструкция беспилотника позволяет использовать больший боеприпас чем на обычном квадрокоптере и наносить большее разрушение объектам противника. Самолёт способен поражать цели на дистанции более 50 км, а скорость полёта не оставляет шансов противнику уничтожить его на подлёте к цели. Взлёт самолёта осуществляется с заранее подготовленной позиции и управляется как обычный FPV-дрон, но с некоторыми особенностями.

Всего на счету расчётов БПЛА соединения специального назначения большое количество уничтоженной техники ВСУ: автомобилей, танков и бронетехники иностранного производства, в том числе танки «Леопард» и «Абрамс». Среди пораженных целей большое количество блиндажей, опорных пунктов и мест дислокации личного состава противника.

Комплексное применение беспилотников «Молния-2» вместе с обычными FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать различные выявленные цели и осуществлять поддержку штурмовых подразделений на линии боевого соприкосновения.

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